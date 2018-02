Torna Torino Jazz festival 23-30 aprile

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Torino torna capitale del jazz con il rinato Torino Jazz Festival dal 23 al 30 aprile in diversi teatri, musei e circoli tra cui le Ogr, il Piccolo Regio e il Conservatorio (e non più all'aperto) sotto la direzione di Giorgio Li Calzi, compositore e trombettista insieme con il sassofonista e compositore Diego Borotti. Per annunciarlo, da oggi a domenica, sulla Mole Antonelliana é proiettato il nuovissimo logo, tre tasti stilizzati di una tromba, ideato da creativi di Ikigai Media. Novità di quest'anno del Festival, promosso dalla Città di Torino, dopo l'addio a Narrazioni Jazz, è il coinvolgimento diretto di musicisti italiani e torinesi con produzioni originali, insieme a star del jazz internazionale e artisti provenienti da altri mondi musicali, compresi il rock e la musica elettronica. Il Festival coinvolgerà tutta la città, compreso, da oggi, anche il Museo del Cinema, oltre a 20 club cittadini in cui si suona jazz. In tutto 50 concerti di cui 7 produzioni originali e altri spettacoli.