Smog,botta e risposta Galletti-Appendino

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Botta e risposta sulla lotta allo smog tra il ministro dell'ambiente, Gianluca Galletti, e la sindaca di Torino, Chiara Appendino.

"Per combattere il problema dell'inquinamento, che qui a Torino è un macroproblema, l'unica strada è promuovere politiche tutti insieme", ha detto il ministro durante un appuntamento elettorale nel capoluogo piemontese. "In termini ambientali - ha spiegato - la Pianura Padana è come un'unica grande regione. Se uno fa un danno in una sua parte lo pagano tutti".

"Trovo surreale che il ministro Galletti critichi chi ha avuto il coraggio di attuare politiche ambientali, anche impopolari, rispetto a chi ha fatto di meno o non ha il coraggio di attuare", ha replicato la sindaca.