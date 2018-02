Picchiò con bastone, è tentato omicidio

(ANSA) - ALBA (CUNEO), 16 FEB - E' stato arrestato dai carabinieri un uomo di 38 anni, di Alba (Cuneo), condannato dal tribunale di Asti per tentato omicidio. L'uomo, nell'aprile del 2015, picchiò con un bastone un cinquantasettenne - residente a Piobesi d'Alba - nel corso di una lite scoppiata per futili motivi. In un primo tempo venne indagato a piede libero.

Il nuovo provvedimento segue la sentenza della magistratura.