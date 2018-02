Marijuana a 13 anni, segnalato da Cc

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Consumatore di marijuana a 13 anni.

La circostanza è emersa nel corso di un controllo straordinario del territorio svolto dai carabinieri a Torino nel quartiere Campidoglio. I nomi del ragazzino, studente, è stato segnalato alla Prefettura insieme a quello di altri due minorenni. Tutti sono stati sorpresi con diverse dosi di stupefacente.

L'operazione, svolta dai carabinieri di Mirafiori in collaborazione con il nucleo elicotteri di Volpiano, ha per obiettivo il contrasto dei fenomeni di microcriminalità e spaccio di droga, anche davanti alle scuole.

Un italiano, ricercato per rapina, è stato arrestato, due persone sono state denunciate per possesso di materiale da scasso.