Gestore sala giochi svuotava le slot

(ANSA) - BIELLA, 16 FEB - Ha svuotato le slot machine della sala giochi di cui era gestore, a Biella, per poi giocarsi di nuovo le somme: è stato denunciato per peculato. L'ammanco è di undicimila euro.

Il gestore è un cinquantanovenne di Valenza. Le slot erano collegate con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha accertato i prelievi non autorizzati.