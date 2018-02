Embraco, controlli guardia di finanza

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - La guardia di finanza ha svolto oggi a Riva presso Chieri (Torino) un sopralluogo nella sede della Embraco, l'azienda del gruppo Whirlpool che ha in corso le procedure di licenziamento per 500 dipendenti.

Al momento non si conoscono i motivi della visita. Le Fiamme Gialle avrebbero visionato della documentazione.