Denunciati 30 albergatori Valle Susa

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - La Guardia di Finanza ha denunciato trenta albergatori dell'alta Valle di Susa per non aver versato ai Comuni il denaro raccolto con la tassa di soggiorno. La somma ammonta a 300mila euro. Il reato contestato è peculato.

Le indagini, condotte dalla tenenza di Bardonecchia, hanno interessato diverse strutture dei comuni olimpici, da Pragelato a Claviere, Sestriere, Cesana, Sauze d'Oulx e Bardonecchia. Su una quarantina di alberghi controllati, trenta sono risultati inadempienti. L'importo più elevato è di 40mila euro, tra versamento omesso e tardivo, di un hotel del Sestriere.

I responsabili delle strutture ricettive, quando raccolgono la tassa di soggiorno, diventano 'incaricati di pubblico servizio' e la mancata trasmissione delle somme ai Comuni di pertinenza configura un reato. Il denaro, una volta tornato nelle casse dell'amministrazione, deve essere reinvestito in attività turistiche.