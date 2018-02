Truffe ad anziani, denunciati 'avvocati'

(ANSA) - VERCELLI, 15 FEB - Raggiravano persone anziane con la tecnica del 'falso avvocato'. Due giovani, un 28enne e un 24enne, entrambi della provincia di Napoli, sono stati denunciati dai carabinieri di Vercelli per truffa aggravata in concorso e continuata nei confronti di persone anziane.

Diciannove gli episodi totali messi a segno dai due truffatori, che facevano leva sulla debolezza delle loro vittime per farsi consegnare gioielli, soldi e bancomat con relativo pin. I due malviventi, in un caso, hanno telefonato ad una 70enne di Trino dicendo che la figlia aveva causato un incidente stradale e in quel momento si trovava in caserma dai carabinieri; e se l'anziana non avesse consegnato dei soldi, un avvocato non avrebbe potuto aiutarla a pagare la cauzione per il rilascio della figlia. Subito dopo la telefonata, un sedicente legale si era presentato alla porta della vittima facendosi consegnare ori e bancomat.