Prorogata 'Gianfranco Ferrè' al 2 aprile

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - E' stata prorogata al 2 aprile, giorno di Pasquetta, la mostra 'Gianfranco Ferré' Sotto un'altra luce: Gioielli e Ornamenti", in corso a Palazzo Madama, a Torino, nella Sala del Senato, inaugurata lo scorso 12 ottobre, prodotta dalla Fondazione Gianfranco Ferré con la Fondazione Torino Musei, e già visitata da 60.000 persone.

La mostra è dedicata ai gioielli e agli abiti-gioiello creati da Ferré in 30 anni di attività creativa. Ognuno dei 250 pezzi in mostra è connotato da una profonda ricerca formale, materica ed estetica. L'allestimento, realizzato mettendo in dialogo tra loro la ricchezza degli oggetti esposti e la semplicità delle strutture, è di Franco Raggi.