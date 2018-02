Coltelli sequestrati in Tribunale

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 FEB - Due coltelli sono stati sequestrati all'ingresso del Tribunale di Alessandria. Uno era nella borsa di una donna che ha spiegato di portarlo "sempre con sé perché un ricordo di papà"; l'altro, trovato a un cittadino francese, gli serviva "per tagliare il pane". Le due armi sono state sequestrate poco dopo il passaggio, all'ingresso del tribunale, da scanner e metal detector.

La donna era diretta alla sede dell'Ordine degli avvocati, il francese era impegnato in un'udienza penale, e ha spiegato che nel suo Paese "non è reato portarsi dietro un coltello".