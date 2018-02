Camper anti-violenza ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 FEB - Ha fatto tappa ad Alessandria, in piazza Garibaldi, il camper del progetto 'Questo non è amore', della Polizia di stato contro la violenza sulle donne.

Sul mezzo personale specializzato della questura, del Cissaca (Consorzio servizi socio assistenziali dell'Alessandrino) e volontarie di me.dea (Centro antiviolenza).

"I reati, negli ultimi mesi, sono in diminuzione - spiega il questore Michele Morelli - Bisognerebbe, però, capire se si tratti di un effettivo calo del fenomeno o perché le vittime denuncino meno".