Arrestato sinti per furti Veneto e Cuneo

(ANSA) - ALBA (CUNEO), 15 FEB - Un cittadino di origine sinti, già agli arresti domiciliari presso in campo nomadi Pinot Gallizio di Alba, è stato arrestato dai Carabinieri albesi. Su di lui pendeva un mandato di cattura per dover scontare una pena di cinque anni, comminatagli dal Tribunale di Pordenone, per associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di reati contro il patrimonio.

Secondo quanto emerso oltre ai reati commessi nelle provincie di Vicenza, Treviso e Venezia sarebbe responsabile anche di diversi furti in abitazione compiuti ad Alba e provincia di Cuneo. Dopo l'arresto è stato condotto sin carcere nella Casa Circondariale di Alba.