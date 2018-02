Torino capitale del profumo

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - Realizzare a Torino la prima scuola di profumeria di livello universitario, riconosciuta in ambito internazionale: è l'ambizioso progetto dell'associazione culturale Per Fumum, che organizza una rassegna di incontri sulla cultura dell'olfatto nell'ambito della mostra 'Perfumum. I profumi della Storia', a Palazzo Madama, da domani al 21 maggio.

"La mostra è un punto di partenza per sviluppare la cultura del profumo. Torino è una delle città più importanti in Italia per la profumeria artistica, con la più alta concentrazione di profumerie di nicchia per metro quadro. E' il luogo giusto per fare la scuola, abbiamo la disponibilità di creatori di profumi internazionali per la didattica", spiega Roberto Drago, socio fondatore di Per Fumum. "Il luogo? I posti a Torino sono tanti.

Dobbiamo collaborare con istituzioni e Università".

La mostra, curata da Cristina Maritano, conservatore di Palazzo Madama, presenta più di duecento oggetti, tra oreficerie, vetri, porcellane e trattati scientifici.