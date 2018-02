Scontro su A21, scoppiano bombole

(ANSA) - ASTI, 13 FEB - L'autostrada A21 Torino-Piacenza è bloccata all'altezza di Baldichieri, nell'Astigiano per un tamponamento tra due veicoli. La dinamica non è ancora chiara, ma un furgoncino coinvolto in un tamponamento trasportava bombole d'ossigeno a uso sanitario che sono scoppiate.

Sul posto vigili del fuoco e polizia autostradale. Ci sono alcuni feriti, uno sarebbe grave.