San Valentino, al museo con un biglietto

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Un biglietto per due: è l'offerta dei musei di Torino per San Valentino. Non soltanto coniugi o fidanzati, ma promozione per tutte le coppie: mamma e figlio, parenti e amici.

La Fondazione Torino Musei offre l'ingresso con un solo biglietto a chi vorrà visitare in coppia Gam, Palazzo Madama e Mao, così come il Museo del Risorgimento e il Museo del Cinema.

Il Museo Egizio propone "Il mio cuore segue il tuo amore", visita guidata alla scoperta della parte più intima della civiltà egizia. I Musei Reali di Torino organizzano una serata speciale con visita straordinaria alla collezione Gualino, in Galleria Sabauda, aperitivo al Caffè Reale e tango finale; a Palazzo Reale, un percorso "sentimentale" attraverso sale di rappresentanza e Armeria.

Il Castello di Racconigi propone visite tematiche alla scoperta di vizi, amori e avventure degli antichi Dei attraverso le decorazioni scultoree della residenza. Apertura straordinaria serale della mostra dedicata a Fausto Melotti, al Castello di Miradolo.