Parco e Città Salute, ok da ministeri

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - I Ministeri della Salute e dell'Economia hanno ufficialmente sottoscritto gli accordi di programma integrativi della Regione Piemonte per la realizzazione di due poli di cura e ricerca: il Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino e la Città della Salute e della Scienza di Novara. Ne dà notizia la Regione. Ora partirà la procedura per l'assegnazione dei lavori, che dovrebbero partire entro i primi mesi del 2019.

Per Torino l'investimento previsto è di circa 456 milioni di euro per il primo lotto, di cui 142,4 a carico dello Stato con fondi assegnati alla Regione, 7,5 milioni con fondi della Regione e 305,9 a carico del privato che realizzerà l'opera. Per Novara, l'investimento previsto è di 320 milioni di euro, di cui 95 a carico dello Stato con fondi assegnati alla Regione, 5,2 milioni con della Regione e 219 a carico del privato che realizzerà l'opera.