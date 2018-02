Italdesign compie 50 anni

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Italdesign, che dal 2010 fa parte del gruppo Audi (Volkswagen), compie 50 anni e "guarda con fiducia ai prossimi 50". L'azienda fondata il 13 febbraio 1968 da Giorgetto Giugiaro e Aldo Mantovani, ha sviluppato dal 1971, anno in cui è stata presentata l'Alfa Romeo Alfasud, oltre 200 modelli di auto. È firmata Italdesign la prima Volkswagen Golf.

"Siamo molto contenti di quello che è stato realizzato. Ci sono mille persone, di 19 nazionalità, che lavorano insieme in modo coeso e rendono l'impossibile possibile. Vogliamo essere sia innovatori sia Incubatore", ha detto l'ad Jorg Astalosh in un incontro presso la sede di Moncalieri per celebrare i 50 anni.

"Oggi, Italdesign è un incubatore di innovazione, non solo per il Gruppo Audi, ma per il mondo intero e darà forma a quella mobilità tra 50 anni ancora", ha sottolineato Bernd Martens, presidente del gruppo Italdesign, in un video.