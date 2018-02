San Valentino, promesse al grattacielo

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - Il grattacielo di Intesa Sanpaolo, firmato da Renzo Piano, è uno dei luoghi di Torino più gettonati per suggellare una promessa d'amore. Accade almeno tre volte a settimana, sostiene il servizio prenotazioni del ristorante a 150 metri d'altezza e del lounge bar, due piani più su, lo spazio più alto. "Al momento della prenotazione precisano che è per una proposta di fidanzamento o di matrimonio, non di rado ci chiedono un aiuto", racconta Dario Poli Fadda, che per il gestore Affida-Gruppo Cir Food coordina il team dei giovani receptionist. Il desiderio più "particolare" è stato inserire l'anello di fidanzamento nel dolce di fine cena. Più semplici le altre richieste: abbassare le luci al momento della dichiarazione, mettere una canzone o fare trovare sul tavolo i fiori preferiti. Alcuni si preoccupano di avere un angolo romantico". Per San Valentino è tutto esaurito da tempo. Fatta eccezione per alcuni tavoli da 6-7 posti al lounge bar che Dario ha tenuto "per chi vuol festeggiare, ma non è in coppia".