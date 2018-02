Riso 'Piemondina' debutta al Carrefour

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - Debutta sugli scaffali della grande distribuzione il riso con il marchio 'Piemondina' ideato dall'assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte. Come già per i prodotti a latte 'Piemunto', è stata Carrefour Italia la prima catena a firmare l'accordo con la Regione.

L'inaugurazione oggi all'ipermercato in corso Monte Cucco, a Torino. "'Piemondina' - ha spiegato Giorgio Ferrero, assessore all'Agricoltura della Regione - nasce con l'obiettivo di facilitare l'individuazione da parte del consumatore del riso locale, inteso come quello proveniente da risaie del Piemonte e lavorato in impianti collocati in Piemonte o nelle province italiane confinanti".

Il riso piemontese, coltivato in 117 mila ettari, oltre la metà del totale italiano, con 1.800 produttori, "è una eccellenza non solo per la quantità, - ha aggiunto Ferrero - ma anche per la qualità del prodotto, per l'attenzione all'ambiente nelle coltivazioni, per la storia e la tradizione culturale che incarna".