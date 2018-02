Museo: Lega, rimuoviamo? No, promuoviamo

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - "È razzismo fare sconti etnici.

Detto questo andremo al governo non per rimuovere ma per promuovere, per valorizzare e defiscalizzare chi investe in cultura. Valuteremo i manager in base ai risultati". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto sulla polemica scatenata da Fratelli d'Italia sull'eventuale sostituzione del direttore del Museo Egizio, se il centrodestra vincerà le elezioni. "L'hanno smentito come è giusto che sia - ha risposto Salvini al termine di un appuntamento elettorale in un mercato alla periferia ovest di Milano -. Noi valuteremo le persone sui risultati. Detto questo, essendo in Italia eventuali sconti siano per le famiglie italiane".