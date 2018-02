'Interforze' contro crimine di strada

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - "I servizi straordinari sul territorio stanno dando importanti risultati. Parleremo con il Prefetto per poter operare interforze, ad esempio con i Carabinieri che svolgono un grande lavoro in città. Nonostante sia diminuito il numero dei reati, i cittadini ancora non si sentono sicuri. Per questo abbiamo aumentato i controlli straordinari del territorio, che vanno a implementare i servizi ordinari". Lo ha detto il Questore di Torino Francesco Messina, commentando il maxi sequestro di armi a San Salvario. "In un mese - ha sottolineato - 32 persone sono state arrestate, 13 denunciate, 171 identificate. Diciassette irregolari sono stati espulsi. Gli agenti hanno sequestrato anche oltre 80 kg di droga e 13mila euro di dubbia provenienza. Nell'ultimo mese - ha proseguito Messina - sono stati eseguiti oltre dieci servizi straordinari a Barriera di Milano, San Salvario, Aurora, Sen Secondo, con personale in borghese e in divisa, delle volanti, della squadra mobile e dei reparti speciali".