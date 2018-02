Egizio, 'speciale coppia' a S.Valentino

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - Folla in coda oggi, per l'apertura prolungata straordinario, per il giorno di lunedì, al Museo Egizio di Torino. Una lunga fila si è formata all'ingresso, ci sono molti ragazzi a casa da scuola per il ponte di Carnevale.

Non pochi, tra i visitatori in attesa, commentano la polemica sulla promozione per i visitatori in lingua araba che è diventato anche motivo di scontro politico in campagna elettorale. Mercoledì iniziativa per San Valentino: il museo ha organizzato 'Il mio cuore segue il tuo cuore', una visita guidata alla scoperta della parte più intima ed emozionante della civiltà egizia".

Prendendo spunto da un verso di una lirica d'amore composta in Egitto 3.000 anni fa, ai visitatori sarà raccontata la vita di coppia all'epoca degli antichi egizi. Attraverso i reperti della collezione museale, gli ospiti dell'Egizio "potranno conoscere e comprendere - spiegano gli organizzatori - il senso profondo delle unioni del popolo egizio, raccontato dalle storie delle più famose coppie umane e divine".