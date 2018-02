Controllori Gtt feriti da giovane su bus

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - Tre controllori Gtt, tra cui una donna, sono stati aggrediti, nel tardo pomeriggio di oggi a Torino, in via XX Settembre all'altezza del civico 6. Un 21enne di origine nigeriana, sorpreso senza biglietto sul tram della linea 4, ha colpito con una testata e con un pugno gli addetti per cercare di sfuggire alla multa.

L'uomo è stato arrestato dagli agenti della polizia municipale giunti sul posto e ora dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Domani verrà processato per direttissima. I controllori sono stati accompagnati al pronto soccorso.