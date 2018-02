Armi in cantina, polizia arresta 45enne

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - Nella cantina di un 45enne di origini calabresi, a Torino, la polizia ha scoperto un vero e proprio arsenale: due pistole, tre fucili, alcuni tubi in metallo filettato, 400 cartucce inesplose calibro 12 e calibro 9, diversi bossoli esplosi e congegni silenzianti. Antonio D'Elia, di Vibo Valentia, già noto alle forze dell'ordine per spaccio di droga, aveva nascosto le armi in cantina, in via Cellini. L'uomo è stato arrestato e ora dovrà rispondere di detenzione di armi comuni, da guerra, alterate e munizionamento vario.

Dagli accertamenti, solo un paio di pistole sono risultate rubate, le restanti hanno provenienza clandestina. Gli agenti della squadra mobile di Torino stanno cercando di capire per chi D'Elia custodisse le armi. Al momento non è emerso alcun legame con la criminalità organizzata. Il ritrovamento è avvenuto durante un servizio straordinario del territorio nel quartiere San Salvario.