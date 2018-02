Tre denunce per guida in stato ebbrezza

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - Tre persone sono state denunciate la notte scorsa a Torino per guida in stato di ebbrezza nel corso di controlli sulla sicurezza stradale svolti dalla polizia municipale. Gli agenti del nucleo radiomobile hanno operato nei quartieri Centro, Aurora e San Salvario. Una ventina le contravvenzioni per mancato allaccio delle cinture di sicurezza, utilizzo di telefonino, assicurazione scaduta, passaggio con semaforo rosso.