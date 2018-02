Mibact, solidarietà a Museo Egizio

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - "Solidarietà e piena condivisione" al direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, "per le scelte culturali aperte e intelligenti". Questo è il contenuto di una lettera diffusa da due comitati tecnici-scientifici del Mibact a commento della discussione, avvenuta il 9 febbraio davanti alla sede del museo, tra Greco e Giorgia Meloni sugli sconti ai visitatori di lingua araba.

Il confronto tra Greco e Meloni - documentato da video diffusi dagli organi di informazione - si è svolto durante quello che i firmatari hanno definito "un sit-in di chiaro contenuto politico". "La discussione - si legge - rende conto delle ragioni di una scelta culturale (uno sconto dedicato per tre mesi ai visitatori di lingua araba) dichiaratamente inclusiva e, peraltro, connessa a un quadro più ampio di offerte, facilitazioni, riduzioni, rivolta a varie fasce di utenti". L'appoggio a Greco è per le "scelte culturali aperte e intelligenti che hanno consentito all'Egizio di spiccare il volo nel panorama internazionale".