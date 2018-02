Incidente nel Canavese, 2 morti 3 feriti

(ANSA) - IVREA (TORINO), 11 FEB - Due morti e tre feriti: questo il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel Canavese, in provincia di Torino, lungo l'ex statale 460, tra Cuorgnè e Pont.

Le vittime sono due giovani di Pont, Simone Goglio e Raffaele Antonucci, di 19 e 22 anni. Erano a bordo di una Peugeot 206 che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Lancia Y. Le tre persone a bordo della seconda vettura sono state ricoverate al Cto e all'ospedale di Ivrea. Nessuna è in pericolo di vita.