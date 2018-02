Alessandria chiama allo stadio le donne

(ANSA) - ALESSANDRIA, 11 FEB - "Amiche, stupite il vostro amore e fatevi portare allo stadio". Questo il messaggio che l'Alessandria, squadra che milita in serie C, ha lanciato in occasione della giornata di San Valentino. "Acquistando un tagliando intero per il vostro lui - è la promozione inventata dalla società sportiva - biglietto al costo di 1 euro per voi in tutti i settori". L'iniziativa vale per la partita interna di Coppa Italia con il Renate, in programma proprio il 14 febbraio con inizio alle 19:30. "Dopo un regalo così non potranno trovare scuse per non portarvi a cena".

La vittoria in campionato ad Arezzo (2-0) ha permesso ai 'grigi' di continuare a risalire la classifica. Una tendenza positiva che ha corretto un inizio di stagione decisamente incerto. La società, ora, punta a ritrovare anche l'entusiasmo dei sostenitori, uomini e donne, perché in definitiva "tutti siamo innamorati dei Grigi".