Slot machine sequestrate a Torino

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Un bar che aveva gli apparecchi slot machine in funzione nonostante il divieto della legge regionale in zone a meno di 500 metri da luoghi 'sensibili' come chiese, scuole, ospedali, è stato scoperto, nell'ambito dell'attività di contrasto del fenomeno della ludopatia della Polizia Municipale di Torino. A portare gli agenti nel locale è stata la segnalazione di persone in cura per ludopatia.

Gli agenti del Comando V Sezione Circoscrizionale Borgo Vittoria/Madonna di Campagna/Lucento/Vallette della P.M. hanno proceduto al controllo di un pubblico esercizio sito in via Lanzo e sanzionato di 2.000 euro, il titolare del bar. Le slot machine sono state sequestrate.