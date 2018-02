Lavoratori Embraco sfilano a Sanremo

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 10 FEB - I lavoratori della Embraco Whirlpool licenziati hanno portato la loro protesta nella Sanremo festivaliera. Una cinquantina di dipendenti dell'azienda che produce compressori per frigoriferi Whirlpool ha sfilato in corteo, nel pomeriggio, radunandosi poi in piazza Colombo, a pochi passi dal teatro Ariston. La Embraco, con sede a Torino, ha annunciato la chiusura dello stabilimento e il licenziamento di circa cinquecento persone, a causa della delocalizzazione degli impianti di produzione in Brasile, Cina e Slovacchia dove ottiene profitti maggiori. "Chiediamo che vengano ritirati i licenziamenti per 497 lavoratori - afferma Ugo Bolognesi, della Fiom di Torino - Giovedì prossimo saremo a Roma, al ministero dello Sviluppo Economico, per incontrare il ministro Carlo Calenda e l'azienda. L'avvio della procedura di licenziamento ci è stata comunicata il 10 gennaio scorso. Se entro 75 giorni, quindi il prossimo 25 marzo, non sarà trovato un accordo, i lavoratori resteranno a casa".