Donna uccisa da terno a Savigliano

(ANSA) - SAVIGLIANO (CUNEO), 10 FEB - Un'anziana donna è morta investita da un treno in transito all'altezza del passaggio a livello di via Moreno, a Savigliano. La vittima, le cui generalità non sono ancora state rese note, è stata urtata violentemente dal convoglio lungo la linea Savigliano-Fossano. I medici del 118 hanno tentato inutilmente di rianimarla.

La linea ferroviaria è stata temporaneamente sospesa.