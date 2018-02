Antifascisti, partito corteo di Torino

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - È cominciato in corso Cincinnato, alla periferia di Torino, il corteo antifascista promosso in occasione della giornata del ricordo delle Foibe. Dopo pochi metri gli attivisti si sono trovati la strada sbarrata da un cordone di poliziotti in assetto antisommossa. Alcuni però sono passati attraverso il limitrofo mercato rionale e sono riusciti ad avvicinarsi verso il punto in cui si stanno radunando i militanti di Forza Nuova.

La polizia ha organizzato un secondo cordone di sbarramento.