Antifascisti lanciano sassi e bottiglie

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Un gruppo di manifestanti del corteo antifascista di Torino, nel Giorno del Ricordo delle Foibe, si è staccato e ha lanciato sassi, bottiglie e una bomba carta contro le forze dell'ordine. L'azione, in via Luzzati, è stata bloccata con una carica di polizia al termine della quale è stato fermato un manifestante. In precedenza, a varie riprese, gruppi di manifestanti avevano cercato di raggiungere il raduno di Forza Nuova, tenuti lontani dallo schieramento delle forze dell'ordine.