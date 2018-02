A 210 kmh per sfuggire all'alcoltest

(ANSA) - VERBANIA (VCO), 10 FEB - Per evitare l'alcoltest è sfrecciato con la sua Fiat 550 Abarth a 210 kmh. E' stata ritirata la un trentenne residente a Baveno (Vco) che non si è fermato al controllo della Polizia. Erano le 4 di mattina quando la pattuglia della Polizia lo ha inseguito mentre guidava a folle velocità tra gli abitati di Intra e Fondotoce, senza per fortuna causare incidenti.

Sottoposto finalmente all'etilometro è infatti risultato con un tasso di 1,2 grammi di alcol per litro di sangue. Gli agenti gli hanno contestato l'eccesso di velocità, la guida contromano in prossimità di curve e il mancato rispetto degli obblighi nei confronti di agenti operanti sulla strada. E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.