Tir brucia su A4, autista si salva

(ANSA) - TORINO, 9 FEB - Momenti di paura, nella tarda mattinata di oggi, sul raccordo autostradale Chivasso Est della A4 Torino-Milano. Un camion, condotto da un autotrasportatore di 35 anni, originario della provincia di Caserta, ha improvvisamente preso fuoco durante la marcia.

L'autista è riuscito ad accostare il mezzo fermandosi in una piazzola e a scendere dalla cabina che, in pochi istanti, è stata completamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco di Torino Stura e Volpiano si sono poi occupati dell'incendio e della messa in sicurezza del tir.