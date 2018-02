Muore in cantiere in giorno compleanno

(ANSA) - TORINO, 9 FEB - E' un artigiano di 60 anni, Valerio Rocco e abitava a Baldissero Torinese la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto oggi pomeriggio a San Mauro Torinese, in una villa di via Rivodora in fase di ristrutturazione.

E' morto il giorno del suo compleanno. Secondo i primi accertamenti dello Spresal dell'Asl To4, l'uomo stava camminando sull'impalcatura quando, all'improvviso, un'asse di legno ha ceduto.

Il 60enne è precipitato per diversi metri andando a sbattere violentemente al suolo. Inutili tutti i soccorsi.