Marito denuncia moglie, 'mi avvelena'

(ANSA) - ASTI, 9 FEB - Ha cercato di avvelenare il marito mettendogli del liquido refrigerante per motori nel vino rosso.

L'uomo, che non ha patito conseguenze, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. E' successo a San Damiano d'Asti.

I militari stanno svolgendo le indagini necessarie per chiarire la vicenda, di cui ancora si conoscono pochi particolari. La donna non è indagata per tentato omicidio. Le dosi della sostanza utilizzata erano minime.