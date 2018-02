M5s, 103mila euro 'nostri' per calamità

(ANSA) - TORINO, 9 FEB - "Quasi ogni anno il Piemonte viene colpito da alluvioni e fenomeni legati al dissesto idrogeologico con gravi ripercussioni sull'ambiente e sulle infrastrutture.

Per questo motivo abbiamo deciso di dare un forte segnale restituendo parte del nostro stipendio per questa importante voce di bilancio". Lo sottolinea il gruppo regionale M5s, ricordando che oggi la Giunta regionale del Piemonte "ha inserito nel bilancio di previsione 102.948,77 euro per le emergenze da calamità naturali ed interventi di ripristino, soldi restituiti dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle".

"La tutela del territorio - continua il gruppo M5s - è una priorità del Movimento 5 Stelle, in futuro si dovrà investire maggiori risorse nella prevenzione e sempre meno in opere inutili".