Giovedì grasso Ivrea, 45 soccorsi da 118

(ANSA) - IVREA (TORINO), 9 FEB - Quasi 15 mila persone nelle strade del centro di Ivrea e 45 interventi del 118 per abuso di alcolici nei punti allestiti dalla croce rossa. E' il bilancio della festa di giovedì grasso che ha dato il via alle celebrazioni dello Storico Carnevale di Ivrea.

Delle 45 persone soccorse, quaranta erano minorenni. Per sei di questi si è reso necessario il ricovero al pronto soccorso.

Domani sera alle 21 la presentazione della Vezzosa Mugnaia dal balcone di palazzo civico. Domenica la prima giornata della battaglia delle arance. Sono attese 20 mila persone.