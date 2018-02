Fioravanti, Torino modello per lo sport

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - "Il lavoro che la nostra sindaca e la sua giunta stanno facendo per gli sportivi torinesi è ottimo, ma è un lavoro che dev'essere supportato a ogni livello e diventare un modello per il Paese e questo sarà il mio impegno".

A dirlo l'ex campione olimpico di nuoto Domenico Fioravanti, candidato alla Camera a Torino per il M5S, che questo pomeriggio ha incontrato la prima cittadina Chiara Appendino. Fra gli esempi "di questo buon lavoro" Fioravanti cita "i Mondiali di volley di fine settembre e il grande successo dei PassporTo, ossia l'ingresso gratuito allo sport per i ragazzi dai 14 ai 15 anni". All'incontro, dedicato proprio al tema dello sviluppo dello sport e delle politiche per i giovani, hanno preso parte anche l'assessore allo Sport Roberto Finardi, Laura Castelli, capolista alla Camera, e Simone Valente, deputato uscente del Movimento 5 Stelle.