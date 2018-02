Blitz Gdf, sequestrati 16 mln prodotti

(ANSA) - TORINO, 9 FEB - Quasi sedici milioni tra orecchini, piercing e accessori per abbigliamento contraffatti o insicuri, 400 mila 'pezzi' di falso corallo rosso, più di 1.200 giocattoli pericolosi: questa la merce sequestrata dalla guardia di finanza durante un imponente blitz svolto a Torino e circondario. "Un piano straordinario di controllo economico del territorio - spiegano al Comando - eseguito nell'ambito del "Dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti".

I controlli hanno riguardato commercianti, sedi di aziende, venditori ambulanti, distributori di carburanti, e non hanno risparmiato il fenomeno del lavoro in nero. In una carrozzeria alla periferia di Torino, gestita da un'italiano, le Fiamme Gialle hanno sorpreso cinque operai (praticamente l'intero staff) senza contratto di assunzione.

Quanto alla droga, i finanzieri hanno recuperato un centinaio di grammi di stupefacente e segnalato come consumatori dieci persone alla Prefettura.