'Youpol', app contro bullismo e spaccio

(ANSA) - TORINO, 8 FEB - Si chiama 'Youpol', l'app della polizia di stato contro il bullismo e lo spaccio di droga presentata, oggi a Torino, dal Questore Francesco Messina. Il programma, scaricabile su smartphone e tablet dalle piattaforme Apple Store o Android, permette alle persone, e in particolare agli adolescenti, di inviare (anche in forma anonima e con allegati immagini o video) segnalazioni alla polizia. Il messaggio verrà geolocalizzato, per assicurare, se necessario, un intervento tempestivo degli agenti.Attraverso un pulsante rosso, l'utente potrà effettuare una chiamata d'emergenza alla centrale operativa. "Ogni cittadino è parte attiva nella squadra della sicurezza e può contribuire al vivere civile - commenta il Questore - questa applicazione è, per i giovani e i meno giovani, uno strumento per responsabilizzarsi nel contrasto a questi fenomeni. A impegnarsi perché emergano situazioni di disagio e difficoltà che, troppo spesso, rimangono nell'ombra".

L'applicazione è già stata sperimentata a Roma, Milano e Catania.