Politecnico, Guido Saracco nuovo rettore

(ANSA) - TORINO, 8 FEB - E' Guido Saracco il nuovo rettore del Politecnico di Torino. Succede a Marco Gilli. E' stato eletto al secondo turno con 518,83 voti, pari alla maggioranza assoluta, mentre l'altro candidato Mauro Velardocchia ha avuto 261,85 preferenze. Si era ritirata dopo il primo turno Michela Meo, prorettore del Politecnico. Si è votato dalle 9 alle 19 in tre seggi (due nella sede di corso Duca degli Abruzzi e uno al Castello del Valentino). Saracco, torinese, 53 anni, ordinario di chimica delle tecnologie e vicerettore con Francesco Profumo, ha già ricoperto incarichi importanti come quello di vicepreside della I Facoltà di Ingegneria, di vicerettore per la Programmazione e di direttore del Dipartimento Scienza applicata e tecnologia. Al momento della candidatura ha attivato il portale 'Laboratorio aperto sul futuro del Politecnico di Torino', per condividere il suo progetto con docenti, studenti e personale dell'ateneo.