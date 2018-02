Foibe: Anpi, vietare corteo Forza Nuova

(ANSA) - TORINO, 8 FEB - Vietare "per il suo carattere neofascista" il corteo annunciato per il 10 febbraio da Forza Nuova a Torino in corso Cincinnato nella giornata di ricordo delle foibe. E' quanto chiede l'Anpi in una lettera indirizzata alla sindaca, Chiara Appendino, al prefetto, Renato Saccone, e al questore, Francesco Messina.

Il 10 febbraio, in ore diverse ma nello stesso quartiere, sono state convocate manifestazioni anche da Casa Pound e da un gruppo di autonomi antifascisti.

"Questa amministrazione - si legge in una nota diffusa dalla Città di Torino - ha sempre condannato ogni forma di fascismo e prevaricazione. Pur non avendo specifiche competenze in merito, dato che si tratta di un corteo, esprimiamo solidarietà e vicinanza alla posizione espressa nella lettera dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia".

In corso Cincinnato è stato imbrattato il marciapiede davanti a una lapide commemorativa dell'esodo giuliano-dalmata. "In Istria i fascisti stuprano" è la scritta tracciata con vernice rossa.