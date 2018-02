Embraco, incontro con ministro Calenda

(ANSA) - TORINO, 8 FEB - Alcune centinaia di lavoratori dell'Embraco hanno manifestato davanti alla Prefettura di Torino, in piazza Castello, dove alle 16,30 il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ha incontrato azienda e sindacati. Il ministro è arrivato all'incontro accompagnato dal presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e dall'assessora Gianna Penteneo.

L'Embraco, gruppo Whirlpool, vuole chiudere la fabbrica di Riva di Chieri licenziando 500 dipendenti. In piazza ci sono anche i lavoratori della Carlson Wagonlit che ha annunciato la chiusura della sede torinese e la delocalizzazione dell'attività in Polonia con 50 licenziamenti. I lavoratori, al presidio con striscioni e bandiere, fischiano e gridano slogan in difesa del lavoro.