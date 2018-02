'Colpo di scena' Casa teatro Ragazzi

(ANSA) - TORINO, 8 FEB - La sit-com 'Colpo di scena' interamente girata alla Casa del Teatro e incentrata sulla vita quotidiana di un gruppo di attori e tecnici che lavorano in teatro, diventa uno spettacolo.

Dal 14 al 17 febbraio si programma alla Casa del Teatro di Torino la nuova produzione 'Colpo di Scena - unico spettacolo teatrale nel quale il pubblico è obbligato a tenere i cellulari rigorosamente accesi. Non si tratta della semplice trasposizione in scena della web serie: è la storia dei suoi personaggi. Le invidie e rivalità tra attori, le stizze tra tecnici e regista, le difficoltà con la memoria, la gestione dell'ansia, i problemi economici e quelli amorosi coinvolgeranno il pubblico in un gioco teatrale che lo porterà verso un inevitabile 'Colpo di scena'.

Nel cast alcuni attori e attrici che da anni lavorano con la Fondazione Trg Onlus: Claudio Dughera, Giorgia Goldini, Daniel Lascar, Claudia Martore e Alice Piano; la drammaturgia è di Sante Altizio e di Stefano Dell'Accio, che ne cura anche la regia.