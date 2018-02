Arrivano nuovi 138 assistenti giudiziari

(ANSA) - TORINO, 8 FEB - Sono 138 i nuovi assistenti giudiziari che da domani prenderanno servizio nei tribunali del Piemonte. Con i 24 entrati a fine 2017, sono 162. Lo comunica il Ministero della giustizia. Il provvedimento contribuisce a colmare le carenze di organico fra il personale amministrativo che da tempo vengono denunciate dagli operatori del distretto.

Gli addetti figurano tra i vincitori del concorso bandito il 22 novembre 2016 e chiuso con graduatoria approvata il 14 novembre 2017.

Gli innesti riguardano in prevalenza il tribunale di Torino, rafforzato con 43 unità. Seguono (con 6) il tribunale minorile, il tribunale di Alessandria, l'ufficio Nept - notifiche, esecuzioni e protesti del tribunale alessandrino, il tribunale di Asti.

In tutta Italia i nuovi assistenti giudiziari saranno 601, sparsi in 181 sedi giudiziarie.