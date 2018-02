Allegri, resto a Juve? con risultati...

(ANSA) - TORINO, 8 FEB - "Sono contento delle 200 panchine con la Juventus e speriamo di farne ancora tantissime, ma dipende dai risultati". Allegri taglierà domani a Firenze un traguardo ottenuto "grazie ai risultati che i ragazzi mi hanno regalato in questi tre anni e mezzo di Juventus, al lavoro fatto con la società", ma che non deve incidere sulle ambizioni di Allegri: "Pr ora - ha proseguito Allegri - i risultati ci son stati, bisogna continuare e già da domani dobbiamo vincere una partita difficile e importante, prendere i 3 punti con la Fiorentina per restare nella scia del Napoli".