ANSA - TORINO, 8 FEB - "Sul Salone del Libro prima o poi una sintesi andrà trovata. Un Salone unico tra Torino e Milano? Perche' no, se ne può parlare, adesso comunque lavoriamo tutti, sia noi a Milano, sia a Torino per le prossime edizioni, la nostra prima e Torino dopo, ma questo conta poco"'. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, oggi a Torino, a margine della presentazione del suo libro "Milano e il secolo delle città ai giornalisti che gli hanno chiesto sul futuro dei due saloni.

"Per noi lo scorso anno é stato il primo anno - ha aggiunto - possiamo migliorare molte cose, a partire dalla diffusione della partecipazione soprattutto nelle scuole. Il tema è promuovere a 360 gradi la lettura. Un tema sul quale Torino e Milano possono lavorare insieme, e certo non il solo. Abbiamo molte cose in comune. E con la sindaca Appendino ho davvero un ottimo rapporto. In questo momento Milano ha un credito internazionale più forte, ma molto, moltissimo si può fare insieme". (ANSA).