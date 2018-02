Salom al Regio in forma semiscenica

(ANSA) - TORINO, 7 FEB - Va in scena il 15 febbraio al Teatro Regio di Torino, in forma semiscenica, per via dell'incidente del 18 gennaio scorso che ha coinvolto alcune macchine del palcoscenico ancora sotto osservazione, 'Salome' di Richard Strauss, opera simbolo del Novecento. Sul podio Gianandrea Noseda al suo terzo appuntamento operistico della Stagione del Regio, dopo i successi di 'Tristano e Isotta' e 'Turandot'. Il Teatro non ha mai fermato la sua attività e non ha voluto cancellare neppure 'Salome' qui presentata in una nuova versione, a cura di Laurie Feldman, che seguirà fedelmente il libretto portando in luce gli aspetti essenziali della potente drammaturgia del capolavoro di Strauss. Sul palco, racchiuso tra fondali neri, alcune sedie connoteranno lo spazio scenico all'interno del quale tutti i personaggi dell'opera interagiranno tra loro. Nel cast il soprano Erika Sunnegårdh (Salome), il tenore Robert Brubaker (Erode), il soprano Doris Soffel (Erodiade), il baritono Tommi Hakala (Jochanaannel cast Erika.